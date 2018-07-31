Обвиняемый в хищении у "Роскосмоса" адвокат Третьяков не признал вину

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Председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков, который проходит обвиняемым по делу о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса", не признал вину. Вопрос об избрании ему меры пресечения рассматривали 31 июля на заседании Бабушкинского районного суда.

Третьяков заявил, что считает предъявленное ему обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах "абсолютно голословным". "Я могу спокойно сидеть под подпиской о невыезде и работать со следствием относительно моего дела", – цитирует подсудимого Агентство "Москва".

29 июля Третьякова задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Он прилетел в Москву из Иркутска.

Ранее суд арестовал до 19 сентября гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Как считают следователи, Третьяков, Лемешевский и Екатерина Аверьянова под видом услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры".украли у госкорпорации "Роскосмос" около 330 миллионов рублей.