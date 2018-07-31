Обвиняемый в хищении у "Роскосмоса" адвокат Третьяков не признал вину

31 июля, 15:51
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков, который проходит обвиняемым по делу о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса", не признал вину. Вопрос об избрании ему меры пресечения рассматривали 31 июля на заседании Бабушкинского районного суда.
Третьяков заявил, что считает предъявленное ему обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах "абсолютно голословным". "Я могу спокойно сидеть под подпиской о невыезде и работать со следствием относительно моего дела", – цитирует подсудимого Агентство "Москва".
29 июля Третьякова задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Он прилетел в Москву из Иркутска.
Ранее суд арестовал до 19 сентября гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Как считают следователи, Третьяков, Лемешевский и Екатерина Аверьянова под видом услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры".украли у госкорпорации "Роскосмос" около 330 миллионов рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: