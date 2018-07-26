Суд арестовал гендиректора НПО имени Лавочкина до 19 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Бабушкинский районный суд постановил арестовать гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского до 19 сентября. Его обвиняют в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос", передает Агентство "Москва".

Решение огласил судья Владимир Никитин: "ходатайство следователя частично удовлетворить, избрать в отношении Сергея Лемешевского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 19 сентября".

По словам представителей следствия, находясь на свободе, Лемешевский может продолжить преступную деятельность, попробовать скрыться или помешать ходу расследования иным способом. Следователь также рассказал о связях обвиняемого в коммерческой сфере и о его родственниках за границей.

Свою вину Лемешевский не признал. Он заявил, что работал в НПО длительное время и не имеет отношения к хищениям.

Помимо Лемешковского, до 19 сентября была арестована руководитель дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова. Она также проходит по делу о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса".

Ранее гендиректор НПО имени Лавочкина был задержан по обвинению в мошенничестве. По информации следователей, Лемешевский, Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков через услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" украли у госкорпорации "Роскосмос" около 330 миллионов рублей.