Суд арестовал гендиректора НПО имени Лавочкина до 19 сентября

26 июля, 20:27
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Бабушкинский районный суд постановил арестовать гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского до 19 сентября. Его обвиняют в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос", передает Агентство "Москва".
Решение огласил судья Владимир Никитин: "ходатайство следователя частично удовлетворить, избрать в отношении Сергея Лемешевского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 19 сентября".
По словам представителей следствия, находясь на свободе, Лемешевский может продолжить преступную деятельность, попробовать скрыться или помешать ходу расследования иным способом. Следователь также рассказал о связях обвиняемого в коммерческой сфере и о его родственниках за границей.
Свою вину Лемешевский не признал. Он заявил, что работал в НПО длительное время и не имеет отношения к хищениям.
Помимо Лемешковского, до 19 сентября была арестована руководитель дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова. Она также проходит по делу о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса".
Ранее гендиректор НПО имени Лавочкина был задержан по обвинению в мошенничестве. По информации следователей, Лемешевский, Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков через услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" украли у госкорпорации "Роскосмос" около 330 миллионов рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: