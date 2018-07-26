Обвиняемый в хищении у "Роскосмоса" гендиректор НПО имени Лавочкина не признал вину

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Обвиняемый в хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса" гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский не признал свою вину. Об этом он заявил на заседании Бабушкинского районного суда, где решается вопрос об его аресте, передает Агентство "Москва".

Как подчеркнул судья Владимир Никитин, "из показаний следует, что Сергей Лемешевский вину не признал, отношения к хищениям не имеет, а отношения с адвокатской конторой были гражданско-правовыми".

Ранее в госкорпорации "Роскосмос" подтвердили задержание гендиректора НПО имени Лавочкина по обвинению в мошенничестве. Как утверждают следователи, Лемешевский и его сообщники Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков украли у госкорпорации крупную сумму через оказание фиктивных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Уточняется, что за два года общая сумма выплат конторе составила около 330 миллионов рублей.