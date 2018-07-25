Гендиректора НПО имени Лавочкина обвинили в мошенничестве

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В отношении бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, передает "Интерфакс".

"В отношении Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за кражу крупной суммы денег у предприятия через оказание фиктивных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 миллионов рублей", – рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства обвиняемых и на рабочих местах, однако пока что Лемешевский и Аверьянова находятся на свободе.

"По указанию генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина сейчас проводится проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО "НПО Лавочкина", которая окончится 3 августа 2018 года", – отметили в пресс-службе.

По результатам проверки все материалы будут переданы следствию.

Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Ранее суд приговорил генерал-майора полиции в отставке, бывшего начальника Московского уголовного розыска Виктора Трутнева к пяти годам условного лишения свободы за мошенничество .