Суд приговорил к пяти годам условно экс-начальника МУРа

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Генерал-майора полиции в отставке, бывшего начальника Московского уголовного розыска Виктора Трутнева приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд, сообщает Агентство "Москва".
В ходе оглашения приговора, судья переквалифицировал обвинение с посредничества во взяточничестве на покушение на мошенничество. Таким образом, Трутнева приговорили к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.
Трутнева задержали 31 января 2018 года и до 2 февраля он находился в изоляторе временного содержания.
После этого его освободили, но потом повторно задержали.
Трутнев в период с мая по июнь 2017 года был посредником при вымогательстве денег у Игоря Григорьева, директора АО "Научно-исследовательский технологический институт им. П.Снегирева".
По версии следствия, у Григорьева вымогали 70 тысяч долларов.
Виктор Трутнев возглавлял МУР с 2001 по 2003 годы. Затем он стал руководителем УВД по Северо-Восточному округу Москвы. В 2011 году он ушел в отставку.
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