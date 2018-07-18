Суд приговорил к пяти годам условно экс-начальника МУРа

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Генерал-майора полиции в отставке, бывшего начальника Московского уголовного розыска Виктора Трутнева приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд, сообщает Агентство "Москва".

В ходе оглашения приговора, судья переквалифицировал обвинение с посредничества во взяточничестве на покушение на мошенничество. Таким образом, Трутнева приговорили к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

Трутнева задержали 31 января 2018 года и до 2 февраля он находился в изоляторе временного содержания.

После этого его освободили, но потом повторно задержали.

Трутнев в период с мая по июнь 2017 года был посредником при вымогательстве денег у Игоря Григорьева, директора АО "Научно-исследовательский технологический институт им. П.Снегирева".

По версии следствия, у Григорьева вымогали 70 тысяч долларов.

Виктор Трутнев возглавлял МУР с 2001 по 2003 годы. Затем он стал руководителем УВД по Северо-Восточному округу Москвы. В 2011 году он ушел в отставку.