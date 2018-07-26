В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО им. Лавочкина

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В госкорпорации "Роскосмос" рассказали о задержании гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, ставшего фигурантом дела о мошенничестве.

"Подтверждаем эту информацию", – цитирует ТАСС пресс-службу Роскосмоса. В компании добавили, что правоохранители также задержали руководителя дирекции правового обеспечения того же НПО Екатерину Аверьянову.

В четверг может быть подано ходатайство об их аресте, уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, Лемешевский украл крупную сумму денег у предприятия через оказание фиктивных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 миллионов рублей. В Роскосмосе сообщали, что после появления против него обвинений мошенничестве, гендиректор написал заявление об увольнении.