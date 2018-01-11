Против экс-главы Марий Эл Маркелова возбуждено дело за хранение боеприпасов

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В отношение бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Дело расследуется Следственным комитетом. Сейчас Маркелов находится под стражей по обвинению в получении взятки. О новом деле против чиновника в Басманном суде Москвы объявил представитель следствия.

Экс-главу Марий Эл задержали 13 апреля 2017 года. По версии следствия, губернатор через предполагаемую соучастницу Наталию Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство.