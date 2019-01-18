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21:54

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Марий Эл

суды

21:54

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, которого обвиняют во взятке в размере более 235 миллионов рублей.

"Нас официально уведомили, что обвинительное заключение утверждено и дело направляется в суд для рассмотрения по существу", – цитирует "Интерфакс" адвоката Игоря Трунова.

На скамье подсудимых с Маркеловым окажется гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Еще один фигурант дела Николай Криваш находится в розыске.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го он ушел в отставку, после чего был арестован по обвинению в получении взятки. Также Маркелова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия. Свою вину он не признает.

В октябре прошлого года он пожаловался на "пыточные условия содержания" в СИЗО, моральное давление, обыски и то, что его более 10 раз переводили из одной камеры в другую. Он заявил, что не может получить медицинскую помощь, несмотря на проблемы с сердцем и воспаление суставов, из-за чего его состояние здоровья ухудшается.

Суд арестовал у Маркелова 23 объекта недвижимости. Арестованы земельные участки, помещения и здания, принадлежащие экс-губернатору в Москве.

суды

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