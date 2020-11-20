Истязавшая племянницу жительница Ингушетии получила 6 лет колонии

16:46
Фото: Москва 24
Женщина и ее сожитель, истязавшие девочку в Ингушетии, которой впоследствии пришлось ампутировать руку, приговорены к 6 и 2,5 года лишения свободы. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения признал жителей республики виновными и назначил местной жительнице наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителю – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
В начале июля 2019 года в больницу Назрани привезли девочку со множественными травмами. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети без оформления опеки. Сама женщина отрицала свою причастность к нанесению травм племяннице. Было возбуждено уголовное дело, тете предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.
Как установили правоохранители, с ноября 2018 по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга.
Ребенка доставили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Там ей ампутировали кисть и предплечье правой руки. Левую руку удалось спасти, со временем девочке установят протез.
Лишившаяся руки девочка из Ингушетии пошла в школу
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