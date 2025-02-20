Infobae: в Аргентине с трех человек сняли обвинения по делу о смерти солиста One Direction

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Суд в Аргентине снял с трех человек обвинения по делу смерти солиста One Direction Лиама Пейна, следует из материала Infobae.

Инстанция не увидела состава преступления в действиях Рохелио Нореса, который был вместе с музыкантом в Аргентине, и двух управляющих отеля, где остановился Пейн, говорится в статье. До этого их заподозрили в непредумышленном убийстве, поскольку считали, что они не приняли меры по спасению музыканта.

При этом обвинения были выдвинуты в отношении двух других подозреваемых, которые могли снабжать Пейна наркотическими веществами.

Певца нашли мертвым 16 октября 2024 года. Он скончался, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе.

Полицейские приехали после получения сигнала об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием запрещенных веществ или алкоголя. Журналисты писали, что перед гибелью артист устроил дебош в своем номере, где также обнаружили разбитый телевизор и наркотики.

Предварительное вскрытие показало, что Пейн умер от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине третьей стороны.

