Судье Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Судье, которой угрожали в связи с делом Александра Кокорина и Павла Мамаева, предоставили государственную защиту. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

"В связи с угрозами судье предоставили госзащиту", – пояснили в суде.

18 декабря на электронную почту Мосгорсуда прислали анонимное письмо с угрозами судье и требованием отпустить футболистов из СИЗО. "Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг", – заявил автор письма.

Судье неизвестный злоумышленник посоветовал "ходить с охраной", иначе служителю закона "вообще не жить". Мосгорсуд передал послание с угрозами в полицию для проверки и принятия мер для обеспечения безопасности судей.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого. Все фигуранты дела о хулиганстве и побоях останутся под стражей до 8 февраля 2019 года, как ранее постановил Тверской суд столицы.

8 октября Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

В интервью телеканалу Москва 24 жена Павла Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал ей цветы из "Бутырки".