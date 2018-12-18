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18 декабря, 18:09

Мамаева и Кокорина требовали отпустить под угрозой убийства судьи

суды

18 декабря, 18:09

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Фото: Агентство "Москва"

Неизвестный угрожал убийством судье, если она не отпустит на свободу футболистов Кокорина и Мамаева. Об этом сообщили в Мосгорсуде, передает телеканал Москва 24. Сейчас решается вопрос о предоставлении судье госзащиты.

18 декабря на электронную почту Мосгорсуда прислали анонимное письмо с угрозами судье и требованием отпустить футболистов из СИЗО. "Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг", – заявил автор письма. Судье неизвестный злоумышленник посоветовал "ходить с охраной", иначе служителю закона "вообще не жить".

Мосгорсуд передал послание с угрозами в полицию для проверки и принятия мер для обеспечения безопасности судей. В пресс-службе суда также напомнили Интерфаксу о недопустимости давления на судей.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого. Все фигуранты дела о хулиганстве и побоях останутся под стражей до 8 февраля 2019 года, как ранее постановил Тверской суд столицы. Защита Мамаева намерена обжаловать это решение во всех возможных инстанциях. Сам Мамаев эмоционально отреагировал на слова судьи об отказе в удовлетворении жалобы на арест. "Это решение – позор. Выключите аудио. Нам больше нечего сказать", – закричал он.

8 октября Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий стали участниками сразу двух конфликтов в центре Москвы. Утром они избили водителя телеведущей у гостиницы "Пекин", а чуть позже спровоцировали драку в кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга. Оба инцидента попали на камеры видеонаблюдения.

Также сообщалось, что Мамаев возместил 500 тысяч рублей пострадавшему водителю Соловчуку. Футболист заявил, что полностью признал вину и открыл специальный расчетный счет на имя избитого водителя.

Жена Мамаева Алана в интервью телеканалу Москва 24 заявила, что ее супруг не должен сидеть за решеткой. Поклонники опальных футболистов, которые пришли подержать их, также сказали, что спортсмены уже и так понесли достаточное наказание. После объявления решения судьи, оставившей фигурантов дела под арестом до 8 февраля, мать братьев Кокриных в сильном стрессе покинула Мосгорсуд, не пожелав общаться с журналистами.

Как Кокорин и Мамаев встретят Новый год

суды

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