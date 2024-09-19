Суд продлил срок ареста подорвавшему авто в Москве Серебрякову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Евгений Серебряков внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд продлил на один месяц срок ареста подорвавшему машину в столице Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующая информация появилась в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, он будет находиться под стражей до 24 октября.

Машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке на севере Москвы 24 июля. В результате случившегося травмы получили мужчина и женщина.

Следствие приступило к расследованию уголовного дела о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд отправил Серебрякова под стражу. При этом мужчина частично признал свою вину.

