Прокуратура обжаловала УДО экс-замминистра культуры Пирумова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Прокуратура обжаловала решение Преображенского суда Москвы, удовлетворившего ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, сообщает ТАСС.

7 августа Преображенский суд столицы условно-досрочно освободил Пирумова от отбывания наказания. В суде экс-замминистра попросил учесть его семейное положение и положительные характеристики. По словам Пирумова, он выплатил назначенный судом штраф, весь ущерб министерству культуры также был полностью возмещен.

Преображенская межрайонная прокуратура столицы просит Мосгорсуд отменить это постановление.

Три года назад Григория Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу для хищения государственных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры, включая Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве, главный дом усадьбы фабриканта Асеева в Рассказове, башню "Крон-Принц" в Калининграде. Ущерб от действий группы оценили в 164 миллиона рублей. Пирумов признал свою вину.

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд приговорил экс-замминистра к 1,5 года колонии общего режима. Однако его отпустили в зале суда, поскольку этот срок он уже провел в СИЗО. Позже Мосгорсуд ужесточил приговор, назначив Пирумову три года колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей.

Весной 2018 года Пирумова задержали по второму уголовному делу. Его обвинили в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа.

