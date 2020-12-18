Суд продлил арест рэперу Гулиеву, сбившему пешеходов в центре столицы

11:40
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Рэперу Эльмину Гулиеву, сбившему на Infiniti пешеходов в центре столицы в сентябре, продлили арест до 21 февраля будущего года. Такое решение принял Таганский районный суд столицы.
"Постановлением суда Эльмину Гулиеву продлен срок содержания под стражей до 21 февраля 2021 года", – приводит слова пресс-секретаря суда Зульфии Гуринчук Агентство "Москва".
Ранее рэпер попросил не продлевать срок его нахождения под стражей и заменить меру пресечения на домашний арест. Гулиев заявил, что он может оказать финансовую поддержку на лечение и восстановление пострадавших.
21 сентября Гулиев устроил ДТП с участием Mercedes и Infinity на улице Остоженке в районе дома 47. По информации департамента транспорта города, одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Пострадали не менее трех человек.
По версии следствия, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков.
Рэпер, сбивший пешеходов в центре Москвы, просит смягчить меру пресечения
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