РФ оспорила в суде ООН решение Совета ICAO о крушении малайзийского Boeing

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT

Россия оспорила в суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), обвинившего Москву в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Россия подала соответствующий иск, руководствуясь статьей 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

"Первая в истории попытка ICAO разрешить по существу разногласие между участниками Чикагской конвенции через свой политический орган оказалась провальной", – говорится в сообщении.

Тем не менее российская сторона выразила надежду на проявление объективности и беспристрастности суда ООН в данном деле.

"Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права", – подчеркнули в дипведомстве.

В МИД отметили, что с момента трагедии прошло уже более 11 лет, но путь к установлению правды предстоит долгий.

Самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о крушении авиалайнера. Ими оказались Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, оправдали. Суд не смог установить его причастность к трагедии.

В 2024-м МИД РФ заявил, что Россия прекратит участие в споре с Австралией и Нидерландами о крушении самолета. В ведомстве уточнили, что России не предоставили возможности полноценно участвовать в расследовании СБН, а его окончательные выводы содержат много неточностей.