Суд повторно рассмотрит дело блогера Эдварда Била о ДТП на Садовом кольце

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Судебное заседание по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била о ДТП, в результате которого пострадал человек, состоится 24 января, сообщает Агентство "Москва".

Блогера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд отказал Билу в ходатайстве о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Ранее уголовное дело в отношении блогера поступило в Пресненский районный суд столицы.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу.

В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Ею оказалась сотрудница Госдумы Мария Артемова.

14 июля прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.

В декабре 2021 года Кассационный суд отменил приговор в отношении Била по делу о крупном ДТП в центре столицы. Как сообщал адвокат блогера Сергей Жорин, судебная коллегия частично удовлетворила кассационное представление прокуратуры Москвы и направила дело на пересмотр.

