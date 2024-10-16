Экс-судья Майкопского горсуда Горголин отправлен под домашний арест по делу о ДТП

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест судью, бывшего зампредседателя Майкопского городского суда Анатолия Горголина по делу о смертельном ДТП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Как уточняется в постановлении судьи, находясь на свободе, Горголин может скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить или фальсифицировать доказательства, оказать давление на свидетелей, а также иным способом воспрепятствовать производству по данному уголовному делу.

Дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека") было возбуждено в конце июля 2023 года. Тогда внедорожник заехал на территорию Центрального парка культуры и отдыха в Майкопе, в результате чего погиб ребенок. За рулем машины находился федеральный судья в отставке.

Ранее грузовой автомобиль "МАЗ" столкнулся с автобусом "ЛиАЗ" на трассе Волгоград – Астрахань. В результате ДТП погибли три человека. Предварительной причиной аварии стал выезд водителя бетономешалки на встречную полосу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Прокурор области Сергей Фрост поставил ход расследования на контроль.