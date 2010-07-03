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13:44

Фигурантка дела "Зимней вишни" частично признала вину

суды

13:44

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Фото: ТАСС/Данил Айкин

Генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, которая входит в число фигурантов дела о смертельном пожаре, частично признала вину в суде, передает РИА Новости.

Она заявила, что не приняла все меры для предотвращения трагедии, унесшей 60 жизней. По словам женщины, ей стоило убедиться, что сотрудники ТЦ прошли обучение и знают, что делать во время ЧП.

Судденок обвиняют по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

16 мая суд приступил к рассмотрению дела о пожаре в "Зимней вишне". Ходатайство защиты о возвращении дела прокурору было решено отклонить. Помимо этого, прокурор обвинил экс-главу компании-владельца "Зимней вишни" в создании ОПГ.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта минувшего года. Очаг возгорания был возле кинозалов и аттракционов. Жертвами стали 60 человек, большинство из них – дети. Фигурантами четырех уголовных дел являются 15 человек, все они заключены под стражу.

Прокуроры сочли экс-руководителей "Зимней вишни" организованной преступной группой

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суды

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