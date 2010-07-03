Суд отклонил ходатайства о возврате дела о пожаре в "Зимней вишне"

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Кемеровский суд отклонил ходатайства защиты о возврате в прокуратуру дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.

На начавшемся 16 мая процессе адвокаты обвиняемых Александра Никитина и Сергея Генина попросили вернуть дело прокурору. Они считают, что в нем нужно устранить нарушения. Остальные защитники оставили этот вопрос на усмотрение суда.

Судья Николай Быданцев призвал не затягивать сроки рассмотрения дела. "Все абсолютно устранимо. Возврат только тогда, когда устранить невозможно. Поэтому продолжаем судебное заседание", – сказал он.

Всего в деле семь фигурантов: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник компании Александр Никитин, охранник ТЦ Сергей Антюшин и начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился рядом с кинозалами и детскими игровыми зонами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Фигурантами четырех уголовных дел по пожару в "Зимней вишне" являются 15 человек, все они арестованы.

