Суд решит вопрос о продлении ареста экс-замглавы Минобороны Иванова 17 декабря

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Заседание Басманного суда столицы о сроке продление ареста экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова назначено на 17 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

"Срок предварительного следствия по делу продлен был ранее до конца марта 2025 года", – сообщил собеседник агентства.

Иванова задержали в конце апреля. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия.

В начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

