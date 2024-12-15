15 декабря, 18:28Происшествия
Суд решит вопрос о продлении ареста экс-замглавы Минобороны Иванова 17 декабря
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Заседание Басманного суда столицы о сроке продление ареста экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова назначено на 17 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
"Срок предварительного следствия по делу продлен был ранее до конца марта 2025 года", – сообщил собеседник агентства.
Иванова задержали в конце апреля. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия.
В начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.
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