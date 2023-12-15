Суд продлил арест пасынку Намина по делу о двойном убийстве

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Истринский городской суд Московской области продлил арест пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Микояну, подозреваемому в убийстве брата и бабушки, сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Микоян останется под арестом до 18 февраля 2024 года. Заседание по продлению меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Убийство произошло в октябре, тогда тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями обнаружили в частном доме в Истре. На этом фоне правоохранители возбудили уголовное дело. На трупах следствие зафиксировало травмы, которые были нанесены молотком.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве, который позже сознался в содеянном. Суд арестовал его до 18 декабря.

Ситуацию прокомментировал сам рок-музыкант, который назвал пасынка "отморозком". Намин признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

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