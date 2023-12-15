Суд отпустил из СИЗО отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Отца школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий", – сообщил судья.

Ранее мужчину отправили в СИЗО до 7 февраля. Его обвинили в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть двух лиц, а также доведении несовершеннолетней до самоубийства.

Утром 7 декабря в брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. В результате трагедии погибли девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе. По информации регионального главка МВД РФ, отец девочки хранил ружье в доме в соответствии с законом.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Были задержаны отец устроившей стрельбу девочки, а также директор и охранник частного охранного предприятия, которые осуществляли функции охраны образовательного заведения.

В отношении отца школьницы возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Он не признал вину и отказался от дачи показаний.