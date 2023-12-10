Суд арестовал на 2 месяца отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области"

Отца девочки, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска, отправили в СИЗО до 7 февраля. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть двух лиц, а также доведении несовершеннолетней до самоубийства. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

"По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Двое учеников погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили огнестрельные ранения", – говорится в сообщении.

Вместе с тем следствие обвинило мужчину в доведении до самоубийства своей дочери посредством угроз, жесткого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства.

Днем 10 декабря Советский районный суд Брянска решил арестовать и замдиректора по административно-хозяйственной работе городской гимназии № 5 Ларису Католикову. Именно в этом учебном заведении восьмиклассница устроила стрельбу. Ее также отправили в СИЗО до 7 февраля.



ЧП произошло 7 декабря. В результате происшествия погибла девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе.

В отношении мужчины возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Он не признал вину и отказался от дачи показаний.