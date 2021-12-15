Главу холдинга "СДС-Уголь" Федяева арестовали по делу о ЧП на "Листвяжной" до 14 февраля

20:42
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу до 14 февраля Михаила Федяева, возглавляющего холдинговую компанию "Сибирский деловой союз", передает ТАСС.
Отмечается, что шахта "Листвяжная", где в результате взрыва метана погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей, входит в состав холдинга "СДС-Уголь".
Также в СИЗО до 25 января отправили гендиректора компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева.
Адвокат Михаила Федяева Виктор Акимов объявил, что защита руководителя "СДС" планирует обжаловать решение суда.
Ранее Центральный районный суд Кемерова арестовал главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова, а также технического директора компании "СДС-Уголь" Антона Якутова. Обоим инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Трагедия на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября в Беловском районе Кузбасса. Там случилось задымление, в результате которого погибли шахтеры и горноспасатели.
По факту инцидента возбуждены два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
В Кемерове до 25 января арестовали главного инженера шахты "Листвяжная"
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