Суд удовлетворил ходатайство иска на 311 млн рублей по разливу ГСМ в Норильске

Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ходатайство Росрыболовства к дочке "Норникеля" АО "НТЭК" по делу о разливе топлива в Норильске об увеличении исковых требований на 311 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Первоначальный размер исковых требований составлял 58,7 миллиарда рублей. Уточняется, что в связи с удовлетворением ходатайства истца предварительное судебное заседание было перенесено на 27 мая для завершения подготовки мирового соглашения.
Иск Росрыболовства к АО "НТЭК" был принят к рассмотрению в начале августа 2021 года. Первое судебное заседание прошло 3 сентября. В результате "Норникель" и Росрыболовство договорились провести переговоры о мировом соглашении. До 3 ноября был объявлен перерыв, а затем по ходатайствую сторон срок перенесся на 24 декабря. После удовлетворения ходатайства ответчика в целях подготовки мирного соглашения рассмотрение дела перенесли до 18 февраля, а затем – до 15 апреля.
29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация резервуара с дизтопливом. Разлилось более 20 тысяч тонн горючего. В Ростехнадзоре заявили, что аварийный топливный резервуар находился на ремонте с 2016 года по решению администрации компании. В связи с этим возможность его проверки была исключена.
В "Норникеле" считают, что причиной разлива стало таяние вечной мерзлоты, спровоцировавшее деформацию резервуара. В ходе расследования директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован. В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбудили уголовное дело о халатности.
"Норникель" не согласен с размером ущерба от аварии в Норильске
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