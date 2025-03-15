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Суд в Британии оставил под стражей российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося у берегов Англии с танкером Stena Immaculate, Владимира Мотина. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, защитники 59-летнего россиянина не ходатайствовали о его освобождении под залог.

Отмечается, что капитана обвиняют в преступной халатности, повлекшей за собой смерть человека. Как утверждают журналисты, речь идет о 38-летнем филиппинском моряке Марке Пернии.

Танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулись, а после загорелись в Северном море 10 марта.

В результате с танкера и контейнеровоза были эвакуированы 37 моряков, один из которых был доставлен в больницу. Еще один член экипажа Solong пропал, его поиск был прекращен 11 марта.