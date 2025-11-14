Подмосковный суд приговорил рэпера Obe1Kanobe к 8 годам колонии

Фото: телеграм-канал "112"

Видновский городской суд Московской области приговорил рэпера Obe1Kanobe (настоящее имя – Никита Вартиков) к 8 годам колонии, сообщили РИА Новости в суде.

Ему назначили наказание по делу о покушении на сбыт наркотиков. Отмечается, что он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Вартикова задержали в марте 2025 года. По информации следствия, он организовал в арендованной квартире в поселке совхоза имени Ленина в Подмосковье самодельный парник для выращивания наркотических растений.

В ходе обыска были изъяты семена и специальные удобрения, а также 22 горшка с растениями, имеющими сходства с коноплей. Были также обнаружены вытяжные устройства, вентиляторы, осветительные лампы, а также различные контейнеры, наполненные листьями и стеблями. На основании этих улик в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело.

Прокурор требовал назначить рэперу 11 лет колонии строгого режима. В своем последнем слове Obe1Kanobe раскаялся в употреблении и хранении наркотиков и заявил, что ему стыдно за совершенные преступления.

Он также просил дать ему второй шанс, чтобы доказать обществу свое исправление, и указывал на то, что 4 декабря у него в СИЗО запланирована официальная регистрация брака с гражданской супругой.

