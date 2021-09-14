Защита бизнесмена Быкова обжаловала приговор по делу об организации убийств

Фото: СК РФ

Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осужденного на 13 лет за организацию двойного убийства в 1994 году, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Прохорова.

"Да, подал (апелляцию. – Прим. ред.)", – сказал адвокат.

Предпринимателя обвиняли в организации убийства Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко. По данным СК, организацию преступления Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который в ходе допроса вину признал.

31 августа текущего года суд присяжных в Красноярске признал Быкова виновным в организации убийств. Также было решено, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

7 сентября стало известно, что бизнесмена приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.