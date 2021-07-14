Прокуратура Москвы будет просить об ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу

Фото: телеграм-канал "112"

Прокуратура Москвы попросит суд об ужесточении приговора блогеру Эдварду Билу, который был вынесен по делу о крупном ДТП в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прокуратурой города Москвы готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля", – заявила глава пресс-службы Людмила Нефедова.

Она уточнила, что надзорное ведомство также даст оценку судебному решению и бездействию органов профилактики, которые своевременно не пресекли нарушение ПДД Билом, что привело к совершению им значительного числа административных правонарушений и в конечном итоге преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека.

Ранее в Пресненском суде блогеру назначили 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади, которое произошло в апреле этого года. Без уведомления контролирующего органа он не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также Била на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

ДТП, участником которого стал Эдвард Бил (настоящее имя – Эдуард Биль), произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись сразу 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Как выяснилось позже, это была консультант Госдумы Мария Артемова.