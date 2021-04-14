Прокурор запросил более 4 лет колонии рэперу Гулиеву за ДТП на Остоженке

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Прокурор просит назначить 4 года и 4 месяца колонии рэперу Эльмину Гулиеву, сбившему пешеходов на Остоженке. Об этом сообщает ТАСС.

Также стало известно, что потерпевшие предъявили виновнику аварии иск о возмещении вреда на 1,5 миллиона рублей.

"Потерпевшие подали исковое заявление в рамках уголовного дела в связи с получением вреда здоровью о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей", – рассказал пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.

Обвиняемый полностью признал вину, а также согласен с исковыми требованиями пострадавших.

Рассмотрением дела занимается судья Екатерина Пахомова.

Днем 21 сентября 2020 года Эльмин Гулиев, находясь за рулем автомобиля Infiniti в состоянии наркотического опьянения, столкнулся со встречным автомобилем марки Mercedes на улице Остоженке. После столкновения автомобиль рэпера выехал на тротуар, сбив двух пешеходов. Оба они получили тяжелые травмы. Также пострадала женщина, находившаяся в одной машине с рэпером.