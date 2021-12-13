Суд вынес приговор двум обвиняемым в убийстве Япончика

13 декабря, 22:06
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Суд вынес приговор двум обвиняемым в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд назначил наказание Муртази Шадании в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, второму обвиняемому Джамбулу Джанашии – 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год", – говорится в сообщении.
Иваньков был убит 28 июля 2009 года на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.
В мае 2020 года в Москве был арестован Джамбул Джанашия. До этого следователи вычислили второго участника убийства Япончика Кахау Газзаева, который ранее был судим за другие преступления и с 2017 года находится в колонии.
Третий соучастник убийства Муртази Шадания был отправлен под арест в феврале. Также суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика Илью Симонию.
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