Верховный суд РФ вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

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Верховный суд РФ после решения Страсбургского суда проверит приговор, вынесенный националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в 2009 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

"По делу Тихонова и Хасис отменили кассационное определение ВС РФ от 14 сентября 2011 года и дело направили на новое апелляционное рассмотрение", – заявил Аграновский.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел материалы данного процесса и установил, что Тихонов и Хасис были лишены права на справедливый суд. В частности, ЕСПЧ усомнился в беспристрастности присяжных, которые утверждали окончательное решение.

Возобновлять ли производство по делу, решит президиум Верховного суда РФ.

Адвокат Станислав Маркелов и корреспондентка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года около станции метро "Кропоткинская". В 2011 году суд приговорил Никиту Тихонова к пожизненному заключению за убийство. Его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет колонии.