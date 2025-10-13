RTL: экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Фото: ТАСС/Zuma/Starface/Matthieu Mirville

Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября в парижской тюрьме Санте, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что его определят в специальный блок для уязвимых заключенных, чтобы обеспечить безопасность. Адвокаты бывшего президента страны смогут подать ходатайство о его освобождении, на что дадут два месяца. В лучшем случае, пишут журналисты, Саркози сможет выйти из тюрьмы перед католическим Рождеством.

Саркози в 2020 году предъявили обвинение в незаконном финансировании президентской кампании 2007 года. Утверждалось, что политик получал средства от Ливии. Прокуратура просила приговорить его к 6 месяцам тюрьмы, а также выписать ему штраф в размере 3 750 евро. В результате он получил срок в 5 лет.

Кроме того, его признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году, а затем предъявили обвинения в сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля и преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы.