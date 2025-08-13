Гособвинение запросило восемь лет колонии для блогера Варламова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

Государственное обвинение потребовало назначить блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) восемь лет колонии и штраф в размере 99 миллионов рублей по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

При этом блогеру предъявили заочное обвинение не только по указанной статье, но и по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Ранее обвинение утвердила московская прокуратура. Более того, блогер был заочно арестован.

В реестр иноагентов мужчину внесли в 2023 году. Уточнялось, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых публичными органами власти решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Позднее Варламов попросил снять с него этот статус, однако в сентябре 2024 года столичная прокуратура инициировала в отношении него уголовное преследование.

