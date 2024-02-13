Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую в СИЗО

Фото: ТАСС/пресс-служба Замоскворецкого суда

Мосгорсуд не принял жалобу представителя защиты блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей. Женщину оставили в СИЗО, сообщает ТАСС.

"Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Адвокат Блиновской в жалобе попросила отменить постановление Замоскворецкого суда и отказать следователю в изменении подсудимой меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Женщина останется в СИЗО до 26 апреля.

Между тем адвокат блогера заявила, что Виктория Асмолова перед проведением вечеринки своей подруге Блиновской не говорила, что является свидетелем по ее уголовному делу.

В заседании суда по видеосвязи участвовала и сама блогер, которая расплакалась во время своей речи. Блиновская напомнила, что является матерью четырех детей, а самой младшей дочери три года. Блогер рассказала об их учебе, талантах, а также о том, как они переживают из-за ее ареста. Блиновская также добавила, что дети начали болеть.

"Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим. Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми", – отметила блогер.

Ранее в СМИ писали, что СК планирует завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера уже в марте текущего года.

Создательницу "Марафона желаний" задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Женщина пыталась покинуть территорию РФ. Ее заподозрили в том, что она использовала метод "дробления" бизнеса и занижала свои доходы.

В результате правоохранители обвинили Блиновскую в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Уже 22 января ей вменили два новых эпизода. Блогера обвинили по статьям "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

СК также призвал поменять ей меру пресечения из-за проведения новогодней вечеринки, на которой она общалась со свидетелем по ее уголовному делу. После этого суд решил отправить Блиновской в СИЗО.

Ее адвокат Наталия Сальникова также рассказала, что блогер не будет способна погасить ущерб государству. Блиновской придется объявить о банкротстве из-за арестованных судом активов и недвижимости, уточнила правозащитница. Сальникова также добавила, что о своем банкротстве также планируют заявить супруг блогера и ее родители.

Блогера Елену Блиновскую могут признать банкротом