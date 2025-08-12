Суд Армении рассмотрит ходатайство о продлении ареста предпринимателя Карапетяна

Фото: tashir.ru

Суд в Армении планирует рассмотреть ходатайство о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна 14 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совет по защите бизнесмена.

Отмечается, что ходатайство рассмотрит антикоррупционный суд.

В середине июня в доме Карапетяна были проведены обыски. По словам предпринимателя, также задержали около 45 человек, вышедших на его поддержку.

Самого бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти Армении, но он не признал вину. 18 июня Карапетяна заключили под стражу на два месяца.

В начале июля обыски проводились в головном офисе многопрофильной компании "Ташир", президентом и основателем которой является Карапетян. В Следственном комитете Армении сообщали, что процедуры связаны с уголовным делом об отмывании денег в особо крупном размере, полученных преступным путем, а также о неуплате налогов, сборов и иных платежей в особо крупном размере.

Адвокат Карапетяна Лиана Гаспарян 11 августа заявила, что апелляционный уголовный суд Армении назвал незаконным задержание предпринимателя.