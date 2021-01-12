Водителя самосвала, протаранившего военные автобусы, привезли в суд

Водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов на Новорижском шоссе, доставили в Красногорский суд.

Сообщается, что ему планируется избрать меру пресечения. До этого отмечалось, что в суд поступило ходатайство о задержании водителя самосвала по делу по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

ДТП с участием самосвала и военных автобусов произошло на Новорижском шоссе в Подмосковье. Водитель рассказал, что во время поездки стекло машины залепило грязью. Он попытался его отмыть и отвлекся от движения, из-за чего и врезался в колонну военных автобусов.

В Минздраве Московской области сообщили, что в результате инцидента пострадали 43 человека. Ранее стало известно, что водителя, из-за действий которого произошло ДТП, увольняли за систематические невыходы на работу.