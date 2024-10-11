Суд в Москве оштрафовал писательницу Улицкую за нарушение закона об иноагентах

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Людмила Улицкая признана иноагентом в РФ)

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую (признана в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Минюст РФ внес Улицкую в реестр иностранных агентов в связи с тем, что она выступала против спецоперации на Украине. Кроме того, считает ведомство, Улицкая осуществляла пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).

Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее признания о финансировании украинской стороны. Сама писательница подтвердила, что направляет полученные с продажи книг в РФ деньги на помощь Украине.

На фоне ситуации писательницу лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева.