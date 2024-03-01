Писательница Людмила Улицкая попала в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Людмила Улицкая признана в России иноагентом)

Российская писательница Людмила Улицкая попала в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.

Свое решение внести ее в перечень ведомство объяснило тем, что она выступала против спецоперации на Украине. Кроме того, считает Минюст, Улицкая осуществляла пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).

Помимо нее, в перечне иноагентов оказался режиссер Илья Хржановский, бывший пермский депутат Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека "Мемориал", а также благотворительный фонд "Нужна помощь".

Ранее издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после ее признания о финансировании украинской стороны. Средства не будут поступать писательнице до тех пор, пока она не прояснит ситуацию с адресатами денег, полученных с продаж ее произведений, уточнили там.

Сама Улицкая подтвердила, что направляет полученные с продажи книг в РФ деньги на помощь Украине. С ее слов, ей нравится украинский лидер Владимир Зеленский.

На фоне ситуации писательницу лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева. В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить ей въезд на территорию России.