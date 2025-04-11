Суд в Лондоне озвучит приговор экс-главе Севастополя Овсянникову 11 апреля

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Бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому в обходе британских санкций, вынесут приговор в пятницу, 11 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда лондонского района Сазерк.

Судебное заседание состоится в 10:00 по местному времени (12:00 по Москве). В рамках этого же слушания озвучат приговор и брату Овсянникова Алексею, который также обвиняется в обходе санкций. Оба подсудимых будут лично присутствовать в суде.

Накануне британские СМИ писали, что Овсянникова признали виновным в обходе санкций Великобритании: по четырем пунктам, связанным с получением в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов от своей жены Екатерины, а также еще по двум пунктам, связанным с использованием денег его брата Алексея для покупки автомобиля Mercedes.

Экс-губернатора Севастополя задержали в 2024 году в Лондоне по подозрению в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег. Затем его отпустили под залог. Позже Овсянникову, его жене и брату предъявили обвинения. Екатерина обвиняется по четырем эпизодам обхода санкций, Алексей – по шести.