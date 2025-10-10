Форма поиска по сайту

10 октября, 20:20

Политика

Суд Хабаровска взыскал 2 млн руб с Фургала в пользу вдовы убитого бизнесмена Булатова

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Центральный районный суд Хабаровска взыскал 2 миллиона рублей с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в пользу вдовы бизнесмена Олега Булатова Оксаны Наумовой. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное заседание длилось почти 4 часа. Наумова просила взыскать с Фургала, предпринимателя Андрея Палея, экс-помощника бывшего губернатора Андрея Карепова и экс-партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова 150 миллионов рублей за убийство ее супруга в счет компенсации морального вреда.

Суд решил удовлетворить исковые требования Наумовой частично, взыскав с Фургала 2 миллиона рублей, а с Палея и Карепова – по 1 миллиону рублей. В исковых требованиях к Мистрюкову было отказано.

Экс-губернатор Хабаровского края был задержан в 2020 году. Его подозревали в преступлениях, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В 2023 году суд признал его виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия. В итоге Фургала осудили на 22 года колонии строгого режима.

Экс-чиновник пытался оспорить решение, но Кассационный суд оставил приговор в силе. Верховный суд России также отказал в рассмотрении жалобы.

Позже Росимущество выставило его квартиру во Владивостоке на торги. Недвижимость общей площадью почти 77 квадратных метров имела стартовую стоимость 20,146 миллиона рублей.

судыполитика

