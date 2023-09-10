Суд Курска арестовал четвертого обвиняемого по делу о массовом отравлении шаурмой

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области"

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу до 6 ноября 2023 года четвертого обвиняемого по делу о массовом отравлении шаурмой Парвиза Алимардонзода. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

"Одному из четверых обвиняемых, гражданину Таджикистана, временная регистрация которого во Льгове истекает 17 сентября, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 6 ноября 2023 года", – отмечается в сообщении.

В ночь на 7 сентября было зафиксировано несколько вызовов бригады скорой помощи во Льгове. Жители города обращались к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. Позже одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой скончалась от инфекционно-токсического шока.

Позже в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что число отравившихся шаурмой во Льгове увеличилось до 22 человек. В ведомстве отметили, что деятельность павильона "Шаурма на Гагарина", где продавали испорченное блюдо, приостановили.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что в Курской области задержали четырех человек, предположительно причастных к массовому отравлению шаурмой в Льгове.

10 сентября Ленинский районный суд Курска отправил под домашний арест владельца киоска общепита по уголовному делу о гибели человека и массовом отравлении шаурмой.

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