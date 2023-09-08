Причастных к массовому отравлению шаурмой в Льгове задержали

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Курской области задержали четырех человек, предположительно причастных к массовому отравлению шаурмой в Льгове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В Курске задержаны лица, причастные к гибели девушки и массовому отравлению жителей города Льгова. <...> Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди задержанных владелец киоска с шаурмой, и три сотрудника организации: два повара и один их помощник. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В ночь на 7 сентября было зафиксировано несколько вызовов бригады скорой помощи во Льгове, жители города обращались к медикам с симптомами острой кишечной инфекции.

Позже стало известно, что шаурмой отравились 22 человека, в том числе восемь детей. Одна девушка 23-х лет скончалась от инфекционно-токсического шока.

