Владельца киоска с шаурмой в Курсе отправили под домашний арест по делу об отравлении

Фото: телеграм-канал "Следком"

Ленинский районный суд Курска отправил под домашний арест владельца киоска общепита по уголовному делу о гибели человека и массовом отравлении шаурмой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

Владелец киоска во Льгове Курской области, в котором продавалась шаурма, от которой погибла девушка и отравились несколько человек, отправлен под домашний арест на два месяца. Отмечается, что владелец киоска Фаезов был освобожден из-под стражи в зале суда.

Ранее в Курске были задержаны четыре уроженца Таджикистана – владелец киоска, два повара и помощник повара.

Отмечается, что по факту смерти девушки из-за отравления шаурмой было заведено уголовное дело. У пострадавших была зарегистрирована токсикоинфекция, причиной которой стал стафилококк. Всего пострадали 22 человека, восемь из которых – дети и подростки.

После инцидента Роспотребнадзор приостановил деятельность данной торговой точки.

Ранее пострадавшая во Льгове Курской области рассказала об отравлении шаурмой. Она отметила, что почувствовала себя плохо через два часа после того, как съела шаурму. Она уточнила, что ее коллеги, которые тоже ели продукцию из этого киоска, почувствовали ухудшение самочувствия.