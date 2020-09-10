Прокурор запросил 3 года условно для боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Прокурор попросил суд приговорить чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили к трем годам условного срока по делу о хранении кокаина и нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает Агентство "Москва".
В ходе первого заседания спортсмен раскаялся в содеянном. Он извинился перед потерпевшим и возместил ему моральный и физический вред в размере 200 тысяч рублей.
В своем последнем слове Кушиташвили попросил суд не лишать его свободы и дать возможность представлять Россию на Олимпийских играх.
Военный суд в Москве арестовал Георгия Кушиташвили 3 февраля. Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян проявили агрессию при проверке документов. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.
По данным следствия, спортсмен был нетрезв, а также имел при себе около 0,5 грамма кокаина. В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере". Сам боксер утверждал, что никого не бил. Позже он полностью признал вину.
Боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от выступлений за сборную
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: