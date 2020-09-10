Прокурор запросил 3 года условно для боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Прокурор попросил суд приговорить чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили к трем годам условного срока по делу о хранении кокаина и нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает Агентство "Москва".

В ходе первого заседания спортсмен раскаялся в содеянном. Он извинился перед потерпевшим и возместил ему моральный и физический вред в размере 200 тысяч рублей.

В своем последнем слове Кушиташвили попросил суд не лишать его свободы и дать возможность представлять Россию на Олимпийских играх.

Военный суд в Москве арестовал Георгия Кушиташвили 3 февраля. Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян проявили агрессию при проверке документов. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников Росгвардии.

По данным следствия, спортсмен был нетрезв, а также имел при себе около 0,5 грамма кокаина. В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере". Сам боксер утверждал, что никого не бил. Позже он полностью признал вину.

