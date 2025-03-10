Экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

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Экс-министр экономразвития РФ Алексей Улюкаев, осужденный за взяточничество, отозвал ходатайство о снятии с него судимости. Об этом РИА Новости сообщили в Никулинском суде Москвы.

Улюкаев направил в суд соответствующее ходатайство 24 февраля. Его просьбу должны были рассмотреть 10 марта, но в суд было направлено прошение об отзыве ходатайства о снятии судимости.

Ни бывший министр экономразвития РФ, ни его адвокат не появились на судебном заседании, в связи с чем производство по ходатайству было прекращено, а прошение будет возвращено его заявителю.

В соответствии с российским законодательством, суд может снять судимость, если осужденный безупречно вел себя и погасил нанесенный ущерб. В таком случае с человека снимаются все ограничения.

Улюкаев был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей в декабре 2017 года. Он проходил обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2016 года бывший министр экономразвития РФ получил 2 миллиона долларов за положительную оценку, которая позволила "Роснефти" реализовать сделку по покупке госпакета акций "Башнефти".

В декабре 2022 года суд удовлетворил ходатайство защиты Улюкаева об условно-досрочном освобождении для экс-министра. Суд установил, что цель наказания в отношении него была достигнута, поэтому уже в мае он вышел на свободу из колонии № 1 в Твери. ФСИН и прокуратура не стали обжаловать решение о его освобождении.

