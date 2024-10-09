Тамбовский суд продлил домашний арест генерал-майору Попову на полгода

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Тамбовский гарнизонный военный суд продлил бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову домашний арест на полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

Адвокат рассказал, что процесс по делу не закрыт судом. Начало слушания назначено на 16 октября.

Попова арестовали в мае 2024 года. По информации следствия, он причастен к хищению более 1 700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей. Ему было предъявлено обвинение в служебном подлоге, но он отрицает свою вину.

Тем временем Сергею Моисееву, бизнесмену, который является вторым фигурантом дела Попова, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В июле следователи завершили следственные действия по делу обвиняемых. Защита Попова настаивает на прекращении дела или проведении дополнительного расследования.

Также следствие допросило 91 свидетеля во время расследования дела. По словам стороны защиты, данные свидетели не имеют отношения к делу.