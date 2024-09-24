Более 90 свидетелей допрошены по делу генерал-майора Попова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следствие допросило 91 свидетеля во время расследования дела, возбужденного против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

По словам стороны защиты, данные свидетели не имеют никакого отношения к делу. При этом Буйновский напомнил, как Попов попросил привлечь в качестве свидетелей восемь бывших сослуживцев, которые входили в зону его ответственности. Однако, как утверждает адвокат военного, их так и не допросили.

Буйновский уточнил, что, несмотря на это, в обвинительном заключении сказано об отсутствии свидетелей защиты.

Попова арестовали в мае 2024 года. По данным следствия, он причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Ему предъявили обвинение в служебном подлоге, однако он свою вину не признает.

Между тем бизнесмену Сергею Моисееву, который является вторым фигурантом дела Попова, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В июле следователи завершили все следственные действия по делу обоих обвиняемых. Однако защита Попова настаивает на прекращении дела или дополнительном расследовании.

