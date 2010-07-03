19:03
19:03
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Басманный суд столицы арестовал на два месяца – до 6 ноября – Бахыта Карабалаева, который обвиняется в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом сообщает Агентство "Москва" из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Бахыта Карабалаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября", – объявила решение судья Наталья Дударь. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя.
Сам обвиняемый не возражал против ходатайства. Карабалаев ответил утвердительно на вопрос судьи о том, попытается ли он скрыться в случае избрания иной меры пресечения.
Как установило следствие, Карабалаев проник в дом главы ЦИК в подмосковной Истре, сорвав с окна москитную сетку. Мужчина нанес хозяйке дома не менее двух ударов электрошокером в область жизненно важных органов, уточнили в СК. Инцидент произошел в ночь на 6 сентября.
В ходе заседания подсудимый рассказал, что не имеет постоянного жилья и места работы в России. На вопрос об образовании он ответил, что окончил два класса средней школы.
Карабалаев признал вину и дал показания об обстоятельствах нападения на главу ЦИК. По его словам, для нападения он выбрал случайный дом – один из тех, что располагались неподалеку от места его ночлега в лесу. О том, что дом принадлежит Элле Памфиловой, мужчина не знал.
Возбуждено уголовное дело. 36-летнему выходцу из Казахстана, которого задержали 7 сентября, предъявлено обвинение в разбое с незаконным проникновением в жилище. По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
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